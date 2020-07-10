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رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا
قالت إنها تواصل العمل تحت العزل الصحي

رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت رئيسة بوليفيا جانين آنييز، تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

وقالت آنييز، عبر تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن حالتها جيدة وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا؛ بفيروس كورونا.

يُذكر أن بوليفيا سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1500 وفاة؛ ما يعد من أعلى مستويات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في العالم.رئيسة بوليفيا جانين آنييز الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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