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تونس تعلن خلوها تماماً من

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تونس تعلن خلوها تماماً من فيروس كورونا تونس تعلن خلوها تماماً من
في بيان لوزير الصحة

تونس تعلن خلوها تماماً من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، خلو تونس تماماً من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخاصة المناطق السياحية.

وأضاف الوزير التونسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي؛ أنه تم إجراء 3 آلاف تحليل مخبري "بي سي آر"، باعتماد عينة عشوائية استهدفت 3 آلاف شخص من جزيرة جربة؛ بوصفها أولى المناطق الموبوءة، تبين أن جُل العينات المأخوذة سلبية ولم تسجل أي إصابة بالفيروس.

وأفاد بأن نتائج هذه التحاليل تؤكد السيطرة على العدوى المحلية، ونقاوة جربة ومن خلالها كل التراب التونسي من الفيروس.تونس الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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