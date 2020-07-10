القبض على 4 أشخاص سرقوا 600 ألف ريال من مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بجدة

★ ★ ★ ★ ★

3 مواطنين ومقيم "يمني" حاول الهرب إلى خارج المملكة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية؛ حاول الهرب إلى خارج المملكة وتمّت متابعته والقبض عليه في منطقة جازان؛ أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، تورّطوا في سرقة مبلغ مالي قدره (خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ريال) من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة، وجرى توقيفهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية