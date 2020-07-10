"الأرصاد": يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على الشرقية والرياض وسحب رعدية بالمرتفعات

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رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران ومكة وطريق الساحل الغربي

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة، كذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليث إلى جازان، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد