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"بلدية بارق" تزيل 4600 طن مخلفات بناء وتصلح الأرصفة المتهالكة

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تعمل وفق جدول زمني يومي لمعالجة التشوهات البصرية داخل الأحياء

أزالت إدارة الخدمات ببلدية محافظة بارق 4600 طن من مخلفات البناء في بارق ومركز ثلوث المنظر.

وتفصيلاً، جاءت هذه الإزالات ضمن جهود البلدية اليومية لمعالجة التشوهات البصرية داخل الأحياء حيث تعمل البلدية وفق جدول أعمال يومي على محاور معالجة التشوه البصري.

وقامت ضمن معالجة التشوه البصري بإصلاح الأرصفة المتهالكة وطمس الكتابات المشوهة وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن.

بلدية بارق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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