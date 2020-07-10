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التحالف العربي: "أنصار الله" تعمدت استهداف خطوط الملاحة بزوارق مفخخة

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التحالف العربي: "أنصار الله" تعمدت استهداف خطوط الملاحة بزوارق مفخخة التحالف العربي: "أنصار الله" تعمدت استهداف خطوط الملاحة بزوارق مفخخة

وقال المالكي في

مع قناة "العربية" ، إن "الزوارق الحوثية المفخخة كانت تستهدف خطوط الملاحة".

وأكد أن "الميليشيات كانت تتحكم في الزوراق عن بعد".

وأضاف المالكي أن "ميليشيات الحوثي تستخدم ميناء الحديدة لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن "ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين، مشددا على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي المسؤولية على نظام إيران". بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم، عن سقوط صاروخ بالستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمينة لاستهداف المدنيين في محافظة مأرب.

وأوضح أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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