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تأكيداً لـ"سبق".. إمارة مكة: إغلاق مركز تسوق شهير بالعاصمة المقدسة بسبب "كورونا"

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تأكيداً لـ"سبق".. إمارة مكة: إغلاق مركز تسوق شهير بالعاصمة المقدسة بسبب "كورونا" تأكيداً لـ"سبق".. إمارة مكة: إغلاق مركز تسوق شهير بالعاصمة المقدسة بسبب "كورونا"
لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة بالسوق الذي يعتبر من أكبر المولات بالمنطقة

تأكيداً لـ

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلاً عن صحة مكة، أنه وبمشاركة الجهات الرقابية، تم إغلاق أحد مراكز التسوق الشهيرة بالعاصمة المقدسة لرصد حالات مصابة بفيروس ‎كورونا المستجد بين الموظفين.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقتٍ سابق من مساء أمس خبر تحت عنوان: "إغلاق مول شهير احترازياً للتطهير والتعقيم بـ"عزيزية مكة"، جاء فيه أن الجهات المختصة بمكة المكرمة، أغلقت أمس؛ سوقاً شهيراً بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة.

وقد تم إغلاق المول الشهير بالكامل احترازياً، فيما لا تزال أعمال التطهير والتعقيم قائمة في السوق الذي يعتبر من أكبر المولات بمكة، وذلك لحين إعادة فتحه بعد نحو أسبوع على أقل تقدير، بحسب المصادر. الجديد إغلاق مول شهير احترازيًّا للتطهير والتعقيم بـ"عزيزية مكة"

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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