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من الأمم المتحدة.. الولايات المتحدة تتعهد بتمديد حظر الأسلحة على إيران

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من الأمم المتحدة.. الولايات المتحدة تتعهد بتمديد حظر الأسلحة على إيران من الأمم المتحدة.. الولايات المتحدة تتعهد بتمديد حظر الأسلحة على إيران
أكدت أنها دولة مزعزعة للاستقرار واستشهدت بحادثة الهجوم على أرامكو

من الأمم المتحدة.. الولايات المتحدة تتعهد بتمديد حظر الأسلحة على إيران

تعهدت الولايات المتحدة في الأمم المتحدة باستخدام جميع الأدوات اللازمة والممكنة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت يوم أمس الخميس، إن إيران دولة مزعزعة للاستقرار وسلوكها في المنطقة والعالم يدل على ذلك، مشيرة إلى حادثة الهجوم على شركة أرامكو .

وأكدت الولايات المتحدة إن المجتمع الدولي يتفهم مخاطر السماح لإيران بامتلاك الأسلحة على أمن منطقة الشرق الأوسط والعالم، محذرة من تبعات عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران حيث ستقوم طهران بنقل الأسلحة إلى وكلائها في العراق واليمن وسوريا.الأمم المتحدة إيران الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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