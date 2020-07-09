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على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط "
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:36 مساءً
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:36 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
أطباء يحذرون من أن فيروس كورونا ينتشر بسهولة أكبر مما كان يعتقد في البداية
فيديو
cnn arabic
الخميس 09 يوليو 2020 11:27 مساءً
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