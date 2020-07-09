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تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة

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مصر تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة
ارتفع إجمالي المصابين إلى 79254 من ضمنهم 22753 متعافيًا

مصر تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 79254 حالة من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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