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القاهرة .. انتهاء محادثات سد النهضة الإثيوبي دون تحقيق أي توافق

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القاهرة .. انتهاء محادثات سد النهضة الإثيوبي دون تحقيق أي توافق القاهرة .. انتهاء محادثات سد النهضة الإثيوبي دون تحقيق أي توافق
"الري المصرية": لم يحدث أي تقارب فى النقاط الفنية أو القانونية

القاهرة .. انتهاء محادثات سد النهضة الإثيوبي دون تحقيق أي توافق

انتهت مساء اليوم المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي المستمرة لليوم السابع على التوالي برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور الوزراء من الدول الثلاث "، السودان، إثيوبيا" وممثلي الدول والمراقبين التي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان اليوم: إن اجتماع اليوم استعرض مناقشات اللجان الفنية والقانونية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي التي كانت تهدف إلى محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً الخطاب الوارد من جنوب إفريقيا الذي يطالب الدول الثلاث بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حدة عن تقدم المفاوضات حتى الآن يرفق مع تقرير سرد للوقائع تعده دولة جنوب إفريقيا، على أن يقدم التقرير النهائي يوم 13 يوليو الجاري إلى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وأفاد البيان أن الوزراء اتفقوا على قيام كل دولة بإرسال تقريرها اليوم إلى جنوب إفريقيا مع استمرار المناقشات على المستويين الفني والقانوني حتى يوم 13 من الشهر الجاري على أن تعقد غداً الجمعة اجتماعات للجان الفنية والقانونية مرة أخرى وتعقد بعد غد السبت اجتماعات لكل دولة على حدة مع المراقبين، بينما تعقد يوم الأحد المقبل اجتماعات الوزراء.

وخلص البيان إلى أنه حتى الآن لم يتحقق ثمة أي توافق بين الدول الثلاث في أي من النقاط الفنية أو القانونية.سد النهضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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