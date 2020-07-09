تدريبات الهلال.. لياقة وتطبيقات فنية والمفرج يبدأ التأهيل

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جيوفينكو يظهر بـ"لوك الصيف"

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الخميس تدريباتهم الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية؛ ضمن معسكرهم الإعدادي المقام حالياً في مقر النادي؛ تأهباً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

تخلل المران الصباحي تدريبات لياقية وبدنية وتطبيقات تكتيكية وجمل فنية متنوعة فيما اشتمل التدريب المسائي على تدريبات مخصصة للمدافعين والمهاجمين، تطبيقات فنية متنوعة، مناورة على جزء من الملعب.

وبدأ اللاعب متعب المفرج برنامجاً علاجياً وتأهيلياً لمدة شهر؛ وذلك بعد انتهاء فترة إعارته لفريق الشباب.

وفي سياق متصل جذب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم الفريق، إنظار جميع الهلاليين، بعد ظهوره بشكل جديد في تدريبات فريقه، صباح اليوم الخميس.

وظهر جيوفينكو، حليق الرأس، كما اعتاد فعل ذلك من قبل مع يوفنتوس وبارما ومنتخب إيطاليا.

وعلق الحساب الرسمي لنادي الهلال، على اللوك الجديد لنجمه جيوفينكو بقوله "لوك الصيف"، وسط تفاعل كبير من قبل جميع الهلاليين.

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