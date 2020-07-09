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"السديس" يدشن خطة رئاسة شؤون الحرمين لموسم الحج في ظل كورونا

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"السديس" يدشن خطة رئاسة شؤون الحرمين لموسم الحج في ظل كورونا "السديس" يدشن خطة رئاسة شؤون الحرمين لموسم الحج في ظل كورونا
شدد على اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم خطة موسم حج عام 1441 هــ لاستقبال قاصدي المسجد الحرام في ظل ما تمر به البلاد من تبعات جائحة المستجد (كوفيد19).

وأكد أن الرئاسة عكفت خلال المدة الماضية على دراسة جميع الخيارات والخطط الميدانية والاستباقية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات وآليات تحقيق الأهداف المحددة خلال حج هذا العام والتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر، مبيناً أن الرئاسة جندت كامل طاقاتها البشرية وخبراتها العملية والعلمية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في إدارة الحشود والكثافة البشرية، ووضع أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية والإرشادية والتوجيهية لضمان سير وسلاسة خطتها لهذا العام.

وأشاد معالي الرئيس بجهود القيادة الرشيدة – رعاها لله – وموافقتها على أداء فريضة الحج، موضحاً أن القيادة تؤكد بشكل حثيث على أهمية توفير الخدمات والاحتياجات كافة لقاصدي البيت العتيق،ـ منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – من عناية واهتمام بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين من عمارة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وتأكيدهما المستمر على تحقيق السلامة والراحة للجميع وحثهما المتواصل على أهمية أداء المناسك في أجواء تسودها الراحة والطمأنينة.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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