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البترا تحتفل بذكرى اختيارها كإحدى عجائب الدنيا السبع

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البترا تحتفل بذكرى اختيارها كإحدى عجائب الدنيا السبع البترا تحتفل بذكرى اختيارها كإحدى عجائب الدنيا السبع

جى بي سي نيوز :- احتفلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، مساء اليوم الثلاثاء، بالذكرى الثالثة عشرة على فوز البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة بإضاءة عدة معالم في البترا.
واقتصر الحفل على إضاءة شارع البترا السياحي امتداداً من مثلث سلطة الكهرباء وصولاً إلى مركز زوار البترا، ومتحف بترا، والطريق المؤدي إلى كلية البترا للسياحة والآثار.
كما شارك أبناء المجتمع المحلي بالاحتفالية من خلال إضاءة الشموع على أسطح منازلهم والتلويح بكشافات هواتفهم المحمولة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي والتي حددتها السلطة لمدة ربع ساعة ليلاً لتوثيق الفعالية من خلال التصوير وطائرات الدرون لنشرها عالمياً.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السلطة اعتادت الاحتفال بالذكرى السنوية لفوز البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة بوجود الآلاف من السياح.
وأضاف الفرجات أن الاحتفالية هذا العام اقتصرت على الإضاءة ومشاركة المجتمعات المحلية من منازلهم لما يمر به العالم من ظروف بسبب جائحة كورونا، وأنها جاءت لإرسال رسالة تضامن من البترا وسكانها إلى العالم في ظل الأزمة العالمية، لافتاً إلى أن مثل هذه الاحتفالات تسهم بالترويج لمدينة البترا عالمياً.
وثمّن دور الجهات الحكومية ذات العلاقة والمجتمعات المحلية والقطاع السياحي في البترا لما لهم من أهمية كبيرة في تطوير وترويج مدينة البترا سياحياً وتسويقها محلياً وعربياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم زادت من تقدير المجتمعات المحلية لقيمة مدينة البترا.
وأشار الفرجات الى أهمية تطويرالخدمات السياحية في منطقة البترا من خلال عمل السلطة على إعادة الخطة الشمولية للسياحة في البترا، ووضع خطة واضحة لتشجيع الاستثمار في المنطقة بما يعود بالنفع على مختلف الجهات الرسمية والخاصة والمجتمعات المحلية، ولتقديم أفضل الخدمات للزوار إضافة إلى حماية الموقع الأثري.

جي بي سي نيوز

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