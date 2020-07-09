أخبار عاجلة

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمانة جدة" تُغلق "هايبر ماركت" شهيرًا لعدم توافر الإجراءات الاحترازية

Print
"أمانة جدة" تُغلق "هايبر ماركت" شهيرًا لعدم توافر الإجراءات الاحترازية "أمانة جدة" تُغلق "هايبر ماركت" شهيرًا لعدم توافر الإجراءات الاحترازية
مراقبو بلدية المليساء رصدوا ازدحامًا وعدم التزام بالتباعد والكمامات

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، هايبر ماركت شهيرًا جنوب جدة على طريق جده الليث؛ وذلك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية التي تحدّ من تفشي .

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن مراقبي بلدية المليساء التابعة لأمانة محافظة جدة رصدوا ازدحامًا، مع عدم التزام بالتباعد الجسدي وعدم وجود معقمات، وكذلك عدم وجود كمامات؛ ما أدى لإغلاقه، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام حياله.

وقال "الزهراني" إنه لا تهاون في ذلك، وسيتم تطبيق النظام بحزم، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية