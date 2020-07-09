أخبار عاجلة

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مواطن" يُوثّق معاناة سالكي طريق حائل - رفحاء المزدوج

Print
مصادر "سبق": الوصلة المتبقية منه يتم تنفيذها على 3 مراحل

وثّقَ مواطن، معاناة سالكي طريق حائل - رفحاء المزدوج الذي لم ينتهِ العمل منه منذ سنوات طويلة، وما يجده كل من يسلك هذا الطريق من معاناة بسبب تعلّق المركبات بالرمال في الجزء المتعثّر من المشروع الذي يقع وسط الكثبان الرملية جهة حائل.

وقال لـ"سبق" المواطن، حماد بن أحمد التمياط: "يوم الأحد الماضي توجهنا إلى حائل سالكين طريق رفحاء - حائل الجديد، وبعد أن سلكنا وصلة الردميه التي تبلغ ٣٥كم وكأنها ٥٠٠ كم لوحدها، وهي مزعجة ومتعبة للغاية، وبسبب دفان سوافي النفود وانقطاع أجزاء منها تعلّقت مركبتنا في الرمال".


وأضاف: "وقعنا في موقف صعب، قبل أن يفزع لنا مواطن يدعى طرقي موسى اللويش، ساعدنا في إخراج السيارة بيض الله وجهه".


وأكمل: "الوصلة المتبقية من طريق حائل رفحاء لها سنوات لم تنتهِ، وهي مزعجة للمسافرين وللسيارات وتسبب أضرارًا وأحيانًا تتعطل بسبب الغراز في أوقات لا يوجد إلا القليل من العابرين، مؤكداً أن هذا الطريق يختصر عليهم المسافة أكثر من 100كم، لكنه لا ينصح في السفر عبره في القيظ إلا أن يحتاط للأعطال.
يُشار إلى أن طريق حائل - رفحاء المزدوج البالغ طوله 280 كلم تقريباً، تمّ البدء بتنفيذه قبل أكثر من 9 سنوات.

وتابع: ويختصر عن الطريق السابق الذي يمر بمحافظة بقعاء ومراكز الشعيبات وتربة ولينة 120 كلم تقريباً، إلا أنه تعثّر وتوقفت الشركات عن العمل فيه منذ ما يُقارب من 6 سنوات، إلا أنها عادت روح العمل فيه أخيراً باستكمال تنفيذ المسار الآخر، وبقيت وصلة ترابية بطول حوالي 35 كلم لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وعلمت "سبق" أن الوصلة المتبقية من الطريق الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمنطقة حائل، يتم تنفيذها على 3مراحل، المرحلة الأولى جارٍ تنفيذها، والمرحلتان الثانية والثالثة تم سحبهما من المقاول السابق بسبب تأخره في الإنجاز حسب ما هو متفق عليه في العقد، وسيتم استكمال المراحل الثلاثة بداية من نهاية الأسفلت القائم داخل منطقة الكثبان الرملية حتى التقائه بطريق حائل - الجوف السريع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق

المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات

المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات

مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان

مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان

لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

شبكة عيون الإخبارية