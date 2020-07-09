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وزير التعليم يوجه بإنشاء أستوديوهات للترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم

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وزير التعليم يوجه بإنشاء أستوديوهات للترافع والحضور الافتراضي لجلسات المحاكم

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإنشاء استديوهات افتراضية داخل جهاز الوزارة وإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة للترافع أمام جميع المحاكم في المملكة.
ويأتي توجيه معاليه في إطار رفع مستوى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا وتيسير العمل عن بُعد، وتفعيلاً للأنظمة والضوابط العدلية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تسهم جلسات التقاضي والمرافعات افتراضياً في رفع كفاءة الإنفاق، وسرعة إنجاز العمل، والاستمرار بالمحافظة على سلامة الموظفين.
وتضمّن توجيه الدكتور آل الشيخ أن تشتمل الأستوديوهات على أحدث التجهيزات التقنية ذات الجودة العالية للتواصل مع جميع المحاكم وإدارات التعليم من خلال الحضور الافتراضي لجلسات التقاضي، وإجراء التحقيقات عن بُعد.
وشهدت قاعات الترافع الافتراضية منذ إطلاقها الأسبوع الحالي أكثر من 60 جلسة تقاضٍ، كما أُدرجت نحو 207 جلسات تقاضٍ على جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل.

وزير التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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