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مدير هيئة الأمر بالمعروف في نجران يتفقّد هيئة محافظة بدر الجنوب

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للاطلاع على الخطط الميدانية والتوعوية

مدير هيئة الأمر بالمعروف في نجران يتفقّد هيئة محافظة بدر الجنوب

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، هيئة محافظة بدر الجنوب، للاطلاع على الخطط الميدانية والتوعوية.

والتقى بأعضاء الهيئة، وحثّهم على الاعتصام بالكتاب والسنة، وتطرّق في كلمته إلى ضرورة الالتزام بالنهج القويم للمملكة العربية من اعتبار الكتاب والسنة منهاجًا لا محيد عنهما لهذه البلاد، وهما سبيل النجاة عند حدوث الفتن.

وزار الشيخ "القحطاني" محافظ بدر الجنوب، محمد الحربي، ومدير شرطة بدر الجنوب الرائد عبد الله الشهري، وبحث معهما أوجه التعاون بين الإدارات ومركز الهيئة.

وأكد خلال اللقاء على أهمية الحضور الفاعل في الأسواق والمتنزهات، وتكثيف عدد الفرق الميدانية في مواقع الاحتياج.

كما أكد على بذل النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين، مشيدًا بتوجيه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، بأن تكون محافظة بدر الجنوب هي الواجهة الصيفية لنجران.

وثمّن متابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.

مدير هيئة الأمر بالمعروف في نجران يتفقّد هيئة محافظة بدر الجنوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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