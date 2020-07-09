الملك : الأردن سيخرج من أزمة "كورونا" بشكل أقوى مما دخلها

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جى بي سي نيوز :- لفت جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أن الأردن سيخرج من أزمة "كورونا" بشكل أقوى مما دخلها، وأن الفرص متاحة لتحقيق ذلك، مؤكدا أن الأفكار التي طرحت خلال هذه الزيارة، ستساعد على تميز الأردن إقليميا وعالميا. وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الاقتصاد الأردني أثبت صلابته ومنعته بوجه التحديات التي فرضتها الجائحة، لافتا إلى أن استمرار المساعدات المقدمة للأردن وحجم الإقبال على سندات اليوروبوند التي أصدرها الأردن وبفائدة منخفضة دليل على ثقة العالم والمؤسسات الدولية والجهات المانحة بالمملكة واقتصادها .

واعتبر جلالته، خلال زيارته إلى البنك المركزي اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات المتخذة كان لها دور كبير في دعم قدرة القطاع الخاص على الصمود ومواجهة التحديات الناجمة عن آثار الجائحة، بخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.