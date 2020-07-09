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بتوجيه أمير عسير.. قصر مالك الأثري يستقبل زوّاره مجددًا

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يفتح أبوابه يوميًّا من 4 عصرًا إلى 10 مساءً

بتوجيه أمير عسير.. قصر مالك الأثري يستقبل زوّاره مجددًا

أعلن شيخ شمل قبائل بني مالك عسير، الشيخ أحمد بن علي بن معدي، إعادة فتح قصر مالك الأثري للزوار، تزامنًا مع انطلاق موسم صيف عسير.

وقال إن ذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.

ورحّب "بن معدي" بزوار القصر المقرر أن يفتح أبوابه يوميًّا من 4 عصرًا إلى 10 مساءً.

ويقع قصر مالك في قرية سبل على طريق المحالة بعد مدينة الأمير سلطان الرياضية على الرابط التالي: " https://goo.gl/maps/CxNAmTpgk9EVCkjq7"

بتوجيه أمير عسير.. قصر مالك الأثري يستقبل زوّاره مجددًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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