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العراق: تسجيل 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

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العراق: تسجيل 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا العراق: تسجيل 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
رفع عدد الإصابات الكلي إلى 69612

العراق: تسجيل 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ممارفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 69612 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 103 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 2882 حالة, فيما سُجلت 1623 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 39502 حالة, فيما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 27228, منهم 415 يرقدون في العناية المركزة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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