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كيف تسقط سيارتك "التشليح" من سجلاتك بعد بيعها.. المرور يوضح

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كيف تسقط سيارتك "التشليح" من سجلاتك بعد بيعها.. المرور يوضح كيف تسقط سيارتك "التشليح" من سجلاتك بعد بيعها.. المرور يوضح
تسديد المخالفات وورقة البيع واللوحات والاستمارة

كيف تسقط سيارتك

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن شروط إسقاط السيارة من سجلات البائع بعد بيعها "تشليح" هو تسديد المخالفات المرورية أولاً، وتكون الاستمارة سارية، وإحضار ورقة بيع المركبة من محلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلاتك.

وقال المرور السعودي عبر الحساب الرسمي "بتويتر": إن تسديد المخالفات المرورية، وسريان مدة الاستمارة، مع إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة، شرط لإسقاط المركبة المباعة "تشليح" من سجلاتك.

جاء ذلك ردًّا على أحد المغردين طرح سؤالًا عن كيفية إسقاط مركبتين من سجله، كان قد باعها "تشليح".المرور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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