أخبار عاجلة

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تأهيل “140" مستفيدًا ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض

Print
تأهيل “140" مستفيدًا ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض تأهيل “140" مستفيدًا ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض
بما يتناسب مع قدراتهم الفردية ومن خلال الموارد البشرية

تأهيل “140

تمكن قسما التأهيل المهني للذكور والإناث التابعان لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال السنتين الأخيرة من تدريب وتأهيل أكثر من "140" مستفيدًا ومستفيدة من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم الفردية واحتياجات سوق العمل ليصبحوا جزءاً فعالاً في المجتمع.

وتعمل هذه الأقسام على تقويم طاقات ذوي الإعاقة ومساعدتهم على تنميتها والاستفادة منها بأقصى حد ممكن من خلال مجموعة من الورش المهنية والحرفية الموجهة مثل "ورش التكييف والتبريد وتنسيق الحدائق والكهرباء وصيانة الأجهزة الذكية وورش السيراميك والخزف والأعمال الفنية والتطريز والتفصيل والخياطة والطباعة الحرارية والحاسب الآلي".

وتقدم الأقسام لمستفيديها العديد من المزايا إلى جانب التدريب والتأهيل المهني؛ مثل المكافأة الشهرية والكراسي المتحركة حسب احتياج الحالة، بالإضافة إلى توفير خدمة المواصلات وتأمين جميع مستلزمات التدريب.

يذكر أن قسمَي التأهيل المهني لذوي الإعاقة بالرياض يستقبلان جميع حالات الإعاقة الجسمية والعقلية والحسية، شرط أن تكون الحالة سعودية الجنسية، وألا يقل العمر عن 15 سنة ولا يزيد على 40 سنة للإناث و45 للذكور، وأن تُجتاز جميع الفحوصات الروتينية اللازمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق

المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات

المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات

مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان

مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان

لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

شبكة عيون الإخبارية