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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 7416.67 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7416.67 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 7416.67 نقطة
بتداولات تجاوزت 5.9 مليارات ريال لأكثر من 314 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 22.41 نقطة ليقفل عند مستوى 7416.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 314 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 285 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شمس, وولاء, وشاكر, وأنعام القابضة, ومهارة؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: بنيان ريت, وعناية, واتحاد الخليج, والأهلي للتكافل, وبروج للتأمين؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و3.15%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان, والإنماء، وملاذ للتأمين, والجزيرة, وزين السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. وكانت أسهم شركات: دار الأركان, والراجحي, وأرامكو السعودية, والشرقية للتنمية، والإنماء؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 29.52 نقطة ليقفل عند مستوى 8329.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 248 ألف سهم تقاسمتها 1062 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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