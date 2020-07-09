أخبار عاجلة

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بـ 84 حالة.. مكة تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا

Print
بـ 84 حالة.. مكة تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا بـ 84 حالة.. مكة تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا
إجمالي عدد الحالات النشطة بها 2796.. والمتعافون 22923

بـ 84 حالة.. مكة تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا

شهدت مكة المكرمة اليوم، انخفاضًا ملموسًا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد؛ حيث سجلت 84 إصابة جديدة بالفيروس.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار الجديد، حتى اليوم؛ 26183 حالة؛ منها 2796 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و464 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 198 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 22923 حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية