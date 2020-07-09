أخبار عاجلة

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التقاعد" تتيح "العدول عن ضم حكومي وضم تبادل المنافع" إلكترونياً

Print
"التقاعد" تتيح "العدول عن ضم حكومي وضم تبادل المنافع" إلكترونياً "التقاعد" تتيح "العدول عن ضم حكومي وضم تبادل المنافع" إلكترونياً
ضمن جهودها الهادفة إلى التيسير على عملائها وتحقيقاً لمصالحهم

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد ضمن خدماتها الإلكترونية المتعددة خدمتي "عدول عن ضم حكومي" و "عدول عن ضم تبادل المنافع"، وذلك ضمن جهودها في تقديم كافة المعاملات والخدمات إلكترونياً، وتيسيراً على عملائها وتحقيقاً لمصالحهم.

وتتيح خدمة "العدول عن ضم حكومي" للعميل حق العدول عن ضم خدماته الحكومية لمن سبق أن تمت الموافقة على طلبه، كما تتيح خدمة "العدول عن ضم تبادل المنافع" للعميل تقديم طلب العدول عن ضم خدمة سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى خدماته الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد والتي سبق للمؤسسة الموافقة على الطلب.

ويمكن الاستفادة من هاتين الخدمتين بكل سهولة من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة عبر الرابط التالي: www.pension.gov.sa/Services والاطلاع على شروط الخدمة ومتطلباتها وخطوات تنفيذها إلكترونياً.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت هاتين الخدمتين لتنضم لحزمة الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية والتي ساهمت في إنجاز كافة خدمات العملاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لزيارة أحد مراكز خدمة المؤسسة، تحقيقاً لاستراتيجية "التقاعد" 2022 التي تهدف لتقديم الخدمات المميزة للمشتركين المتقاعدين والمستفيدين.

المؤسسة العامة للتقاعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق

المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات

المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات

مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان

مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان

لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

شبكة عيون الإخبارية