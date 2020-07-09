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الإيجاز الدوري.. "العبدالعالي" يتحدث عن وقت زوال #كورونا وعن فئتي "المستهتر" و"المتوتر"

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الإيجاز الدوري.. "العبدالعالي" يتحدث عن وقت زوال #كورونا وعن فئتي "المستهتر" و"المتوتر" الإيجاز الدوري.. "العبدالعالي" يتحدث عن وقت زوال #كورونا وعن فئتي "المستهتر" و"المتوتر"
متحدث "الصحة": نستطيع العيش مع جائحة #كورونا ونعود للحياة الطبيعية بحذر

الإيجاز الدوري..

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن فترة جائحة كورونا قد تطول وقد تقصر، مؤكداً أن الفترة الزمنية لزوال جائحة #كورونا غير معلومة حتى الآن.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الخميس: نستطيع العيش مع جائحة #كورونا ونعود للحياة الطبيعية بحذر.

وقال "العبدالعالي": كيف نتوازن في التعامل مع الجائحة التي مر عليها أشهر؟ المدة القادمة قد تطول، والناس عموماً ينقسمون إلى فئتين: مستهتر ومتوتر، وأبرز عمليات التوازن هي الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحول علاج الفيروس قال: لا تزال الأبحاث مستمرة في إيجاد علاج لـ #كورونا.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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