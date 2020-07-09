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جامعة جدة تلغي وحدات الاتصالات الإدارية

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جامعة جدة تلغي وحدات الاتصالات الإدارية جامعة جدة تلغي وحدات الاتصالات الإدارية
ضمن توجهها للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية

جامعة جدة تلغي وحدات الاتصالات الإدارية

وجّه رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان، بإلغاء وحدات وأقسام الاتصالات الإدارية في جميع قطاعاتها، والاكتفاء بضابط اتصال للتعاملات الإلكترونية في كل قطاع،على أن تتم الاستفادة من كافة الموظفين العاملين بهذه الوحدات، وإعادة توزيعهم على إدارات ووحدات الجامعة حسب الاحتياج؛ وذلك استمراراً لنهج الجامعة وخططها في التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء، وتماشياً مع التحول الشامل للتعاملات الإلكترونية بالجامعة.

وقالت الجامعة إن (مسار الكفاءة) للتعاملات الإلكترونية في نسخته الجديدة ومن خلال منصاته المتعددة يتيح الفرصة للموظفين لإنشاء ومتابعة المعاملات الإدارية عن بُعد، كما يقدم العديد من الخدمات، ويرفع كفاءة الأداء، ويسرّع من سير الإجراءات الإدارية، ويقدم تقارير إحصائية دورية.رئيس جامعة جدة عدنان الحميدان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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