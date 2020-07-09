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الكويت.. 833 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 52.840

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الكويت.. 833 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 52.840 الكويت.. 833 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 52.840
أعلنت تسجيل 3 وفيات لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 382

الكويت.. 833 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 52.840

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 52.840 حالة، في حين تم تسجيل 3 وفيات ليصل إجمالي المتوفين إلى 382.

ووفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، أكد مدير مستشفى الكويت الميداني د. محمد الحميدان، أن المستشفى استقبل 1100 حالة بين حالات متوسطة الشدة وشديدة الخطورة، حيث تم إدخال 180 حالة منهم إلى العناية المركزة، كما لفت إلى إجراء 8000 عينة مخبرية بمختبرات المستشفى و200 أشعة سينية.

وقال في كلمة له خلال المؤتمر: إن المستشفى سعته 254 سريراً منها 40 سرير عناية مركزة و195 سريراً بأجنحة الباطنية، لافتاً إلى أن المستشفى يضم أقسام أشعة مقطعية وسينية وسوانزي ومختبراً متكاملاً وفرقاً طبية وإدارية وخدمة فندقية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة شددت على زيادة السعة السريرية بالمستشفيات الميدانية، حيث تمت زيادة المستشفى الميداني بأرض المعارض إلى 1200 سرير، وزيادة الأسرّة، حيث تم تحويل قاعة 8 وتجهيزها بالمعدات والكادر الطبي المتكامل ورفع قوة العناية المركزة من 40 سريراً إلى 200 سرير، مبيناً أن 620 سريراً دخلوا الخدمة خلال فترة ثلاثة أشهر.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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