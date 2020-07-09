أخبار عاجلة

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المحكمة العليا تفصل في القضية اليوم.. هل يحتفظ "" بسرية حساباته المالية؟

Print
المحكمة العليا تفصل في القضية اليوم.. هل يحتفظ "ترامب" بسرية حساباته المالية؟ المحكمة العليا تفصل في القضية اليوم.. هل يحتفظ "" بسرية حساباته المالية؟
يرفض خلافاً لجميع أسلافه نشر بياناته الضريبية

المحكمة العليا تفصل في القضية اليوم.. هل يحتفظ

هل يمكن للرئيس دونالد التذرع بمقامه الرئاسي لرفض تسليم مجموعة من الوثائق المتعلقة بوضعه المالي إلى الكونغرس والقضاء؟ تبت المحكمة العليا الأميركية اليوم (الخميس) في هذا الملف الحساس الذي تترتب عنه تبعات سياسية فادحة.

فقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثاث من نوفمبر (تشرين الثاني)، قد يسمح قرار قضاة المحكمة العليا التسعة بالكشف عن مالية "ترامب"، الذي يرفض خلافًا لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي نشر بياناته الضريبية.

وجعل الملياردير المرشح لولاية ثانية من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، غير أن قلة شفافيته تغذي التكهنات حول حجم ثروته وحول تضارب مصالح ممكن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وإن كان قرار المحكمة يبت في هذه المسألة الآنية، فقد تكون له أيضًا عواقب على المدى البعيد على صعيد توازن السلطات في الولايات المتحدة.

ويؤكد محامو الرئيس أنه يحظى بحصانة تامة طوال فترة توليه الرئاسة حتى يتمكن من تركيز اهتمامه على عمله، بدون أن تشتته مضايقات النيابة العامة أو أعضاء الكونغرس.

وذهب أحدهم حتى إلى حد التأكيد خلال الآلية القضائية أن بإمكان "ترامب" قتل شخص "في وسط الجادة الخامسة" من غير أن يلاحق إلا بعد خروجه من البيت الأبيض.المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس بلدية نيويورك يدعو "ترامب" إلى التوسع في إجراء فحوص "كورونا"

رئيس بلدية نيويورك يدعو "ترامب" إلى التوسع في إجراء فحوص "كورونا"

رئيس بلدية نيويورك يدعو "ترامب" إلى التوسع في إجراء فحوص "كورونا"

رئيس بلدية نيويورك يدعو "ترامب" إلى التوسع في إجراء فحوص "كورونا"

مظاهرات أمام برج ترامب

مظاهرات أمام برج ترامب

ترامب يكشف نتائج اختبار قدرته العقلية: لقد فاجأت الأطباء

ترامب يكشف نتائج اختبار قدرته العقلية: لقد فاجأت الأطباء

شبكة عيون الإخبارية