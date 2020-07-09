الطائف.. إعادة تأهيل 50 شارعًا رئيسيًّا وفرعيًّا وحلول نهائية للعوارض

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ضمن جهود "الأمانة" في تعزيز السلامة المرورية وتسهيل تدفق المركبات

أعادت أمانة الطائف، التأهيل الشامل لشوارع المحافظة ومراكزها، في إطار برنامج الصيانة الشامل في عدد من أحياء المحافظة ومراكزها.

وتضمنت أولى مراحل إعادة التأهيل، أكثر من 50 شارعًا رئيسيًّا وفرعيًّا؛ حيث تمت أعمال السفلتة الأولية، ودك التربة، والكشط، وإعادة السفلتة، ومعالجة التشققات، وزحف الإسفلت، وطلاء محددات المسارات، وصيانة مهدئات السرعة، وصيانة الأرصفة، ومسارات المشاة، وإعادة تأهيلها.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود أمانة الطائف في تعزيز السلامة المرورية وتسهيل تدفق المركبات في شبكة الطرق الداخلية، وتحسين البيئة العامة.. وركزت الفِرَق الميدانية على رصد المواقع التي تتعرض لتغيرات مستمرة في الطبقة الإسفلتية، ووضع حلول نهائية للعوارض التي تتسبب في تضرر الشوارع.

وشملت خطط العمل تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل خارج أوقات الذروة المرورية، والعمل وفق جدول لتحديد الأولويات.الطائف أمانة الطائف