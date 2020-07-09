بعد 46 قضية جنائية.. شرطة الشرقية تطيح بعصابة السطو على المنازل

★ ★ ★ ★ ★

سرقات مالية ومصوغات ذهبية قُدرت قيمتها بـحوالي 1,400,000 ريال

أعلنت شرطة الشرقية القبض على تشكيل عصابي في الأحساء لارتكابه (46) قضية جنائية والسطو على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية.



تفصيلاً صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على تشكيل عصابي مكون من (6) مواطنين (في العقدين الثالث والرابع من العمر) في محافظة الأحساء، وذلك لارتكابهم (46) قضية جنائية، والسطو على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية منها، قُدرت قيمتها بـحوالي (1,400,000) ريال، وتم ضبط بعض المبالغ المالية والمصوغات الذهبية بحوزتهم، بالإضافة إلى أسلحة نارية يستخدمونها أثناء تنفيذ جرائمهم.



وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الشرقية الدمام