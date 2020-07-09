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تسجل 176 وفاة و6.5 آلاف إصابة بـ"كوفيد-19"

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روسيا تسجل 176 وفاة و6.5 آلاف إصابة بـ"كوفيد-19" تسجل 176 وفاة و6.5 آلاف إصابة بـ"كوفيد-19"
إجمالي عدد الإصابات 707301 منها 10843 حالة وفيات

روسيا تسجل 176 وفاة و6.5 آلاف إصابة بـ

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 176 وفاة و6509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 6562 إصابة و173 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار في ، أن الإصابات الجديدة سجلت في جميع أقاليم البلاد الـ85، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 27.3% من المرضى الجدد.

ووفق "روسيا اليوم" أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في روسيا منذ بداية الجائحة 707301، منها 10843 حالة وفاة و215142 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ2472 حالة نشطة منذ يوم أمس.

وتصدرت موسكو قائمة المناطق ذات أدنى مستوى ارتفاع لحصيلة الإصابات (أي 0.3% خلال يوم)، وسجلت هناك منذ أمس 568 إصابة جديدة و32 وفاة جراء الوباء؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 227363 إصابة منها 4059 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي في روسيا إلى 481316 بتسجيل 8805 حالات شفاء جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأُجري في روسيا حتى اليوم 22 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بالعدوى.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررًا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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