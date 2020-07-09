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"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:36 مساءً
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:36 مساءً
"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" سيزداد سوءًا إذا لم تلتزم الدول بتدابير الرعاية
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:36 مساءً
حِزَم وأدوات تدريبية.. تعاون سعودي بريطاني لتعزيز مجال أمن الطيران
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً
منذ بداية الجائحة.. "صحة الشرقية" تجري 215 ألف عينة فحص كورونا
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً
وزير الطاقة : المملكة تؤكد التزامها التام باتفاق أوبك بلس
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً
"كورونا" يواصل ضرباته العنيفة لفلوريدا.. 12.600 إصابة خلال يوم
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً
آل خليفة: نشجع الاتحادات الوطنية للتواصل ونحرص على إشراكهم في صناعة القرار
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً
"الغذاء والدواء": تعاون الجهات الرقابية أساس لإيجاد علاج كورونا
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً
وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 44.830
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً
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فيديو اليوم السابع
تهديد جديد فى 2020.. البكتيريا الخارقة تقاوم المضادات الحيوية
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فيديو اليوم السابع
الخميس 09 يوليو 2020 11:13 صباحاً
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