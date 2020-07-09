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تدريبات ومناورات مصرية عند الحدود الغربية
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السبت 11 يوليو 2020 10:46 صباحاً
مساء dmc - الفنان عمرو ياسين ونجله محمود في ضيافه "مساء dmc"
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السبت 11 يوليو 2020 10:38 صباحاً
8 الصبح - الصحة: تسجيل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة
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السبت 11 يوليو 2020 10:38 صباحاً
8 الصبح - الأولى 29 يوليو من بولندا..مطار طابا يستعد لاستقبال الرحلات السياحية
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السبت 11 يوليو 2020 10:37 صباحاً
ملعب ONTime - مختار مختار: هزمت أهلي "جوزيه" وفي نهائي كأس مصر هزمت زمالك "حسن شحاتة"
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السبت 11 يوليو 2020 10:32 صباحاً
شروط قبول مرشحى مجلس الشيوخ فى أول يوم لتلقى الأوراق
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السبت 11 يوليو 2020 10:23 صباحاً
8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة
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السبت 11 يوليو 2020 10:12 صباحاً
عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن
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السبت 11 يوليو 2020 10:07 صباحاً
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس
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السبت 11 يوليو 2020 10:07 صباحاً
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة
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السبت 11 يوليو 2020 10:07 صباحاً
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ضم الضفة الغربية: كيف نشأت المستوطنات الإسرائيلية؟
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BBC News عربي
الخميس 09 يوليو 2020 09:44 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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