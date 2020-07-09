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إفريقيا: تسجيل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا

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إفريقيا: تسجيل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا إفريقيا: تسجيل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا
القارة سجلت رقمًا قياسيًّا للإصابات بالفيروس

إفريقيا: تسجيل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا

أفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، بأن القارة سجلت رقمًا قياسيًّا للإصابات بفيروس كورونا، بلغ حتى الآن أكثر من نصف مليون إصابة.

وأعربت المنظمة في تقرير لها اليوم عن قلقها من الارتفاع الحاد في عدد الحالات في عدة بلدان إفريقية؛ مؤكدة أنه في أقل من خمسة أشهر أودى الفيروس بحياة حوالى 11 ألفًا و959 شخصًا، ليتجاوز عدد ضحايا كورونا نظيره لضحايا أسوأ تفش لفيروس إيبولا الذي بلغ 11 ألفًا و308 أشخاص خلال الفترة بين عاميْ 2014 و2016.

وأوضح التقرير أن عدد الحالات زاد بأكثر من الضعف في 22 دولة في المنطقة خلال الشهر الماضي، وأن ما يقارب ثلثي بلدان القارة يشهد انتقالًا مجتمعيًّا للعدوى؛ مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا وحدها تضم 29% من إجمالي الإصابات في القارة.

وأضاف أن اتجاه النمو المتسارع للإصابات ليس متجانسًا في جميع أنحاء القارة، وأن بعض البلدان سجل ارتفاعًا مطردًا في الحالات؛ مشيرًا إلى أن: (إريتريا، وجامبيا، ومالي، وسيشيل، وتوغو) تشهد أوقاتًا مضاعفة طويلة ومعدلات نمو منخفضة؛ مفيدًا بأن "سيشيل" لم تسجل أي إصابة جديدة منذ ما يقرب من شهرين؛ ولكن في الأسبوع الماضي كانت لديها عشرات حالات جديدة مرتبطة بأفراد طاقم سفينة صيد دولية.

ولفت تقرير المنظمة الدولية النظر إلى أنه مع تضاعف عدد الإصابات في أكثر من ثلث البلدان الأفريقية خلال الشهر الماضي؛ إلا أن خطر الفيروس يتصاعد في ظل الأنظمة الصحية الهشة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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