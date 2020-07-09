"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية"

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"المالكي": سنواصل اتخاذ الإجراءات الصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء الأربعاء الموافق (8 يوليو 2020م) صاروخًا باليستيًّا من الداخل اليمني، سقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي (الشبكة) بمدينة (مأرب).

وتفصيلاً، أوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، بما يهدد حياة المئات من المدنيين.. وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، ويأتي في سياق نهج الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.