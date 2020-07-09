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الدولار الأمريكي يتراجع لأدنى مستوياته في أسبوعين متأثرًا بارتفاع إصابات كورونا

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الدولار الأمريكي يتراجع لأدنى مستوياته في أسبوعين متأثرًا بارتفاع إصابات كورونا الدولار الأمريكي يتراجع لأدنى مستوياته في أسبوعين متأثرًا بارتفاع إصابات كورونا
مقابل ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع

الدولار الأمريكي يتراجع لأدنى مستوياته في أسبوعين متأثرًا بارتفاع إصابات كورونا

سجل الدولار الأمريكي اليوم تراجعًا إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، وسط عودة إصابات المستجد للارتفاع في أنحاء العالم، وبخاصة في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، وصعدت كذلك العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة العملات 0.5 بالمائة إلى 96.448 دولارًا، فيما صعد اليورو 0.6 بالمائة إلى 1.1338 دولارًا.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمائة إلى 0.6977 دولار أمريكي، وتقدم كذلك الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمائة إلى 0.6572 دولار، وصعد الكندي 0.7 بالمائة إلى 1.3514 للدولار الأمريكي.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني لتسجل 107.25 ين، وانخفضت كذلك أمام الفرنك السويسري إلى 0.9381 فرنك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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