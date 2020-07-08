أخبار عاجلة

مساء dmc - الفنان عمرو ياسين ونجله محمود في ضيافه "مساء dmc" -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة -
8 الصبح - الأولى 29 يوليو من بولندا..مطار طابا يستعد لاستقبال الرحلات السياحية -
ملعب ONTime - مختار مختار: هزمت أهلي "جوزيه" وفي نهائي كأس مصر هزمت زمالك "حسن شحاتة" -
شروط قبول مرشحى مجلس الشيوخ فى أول يوم لتلقى الأوراق -
8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة -
عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن -
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس -
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير المدينة: تسمية المستشفى الميداني باسم "مركز نجود الطبي" تقديرا وعرفانا بتضحيتها رحمها الله

Print
خدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عاما وتوفيت بعد إصابتها بكورونا أثناء عملها

أمير المدينة: تسمية المستشفى الميداني باسم

قال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، إن ‏تسمية المستشفى الميداني باسم "مركز نجود الطبي"؛ تقديراً وعرفاناً بتضحية الممرضة نجود الخيبري - رحمها الله - وجهود زملائها الممارسين الصحيين في التصدي لفيروس ‎كورونا.

جاء ذلك بعد تدشين أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مستشفى متكاملا في المدينة المنورة استغرق تنفيذه 59 يومًا فقط، وتبلغ سعته السريرية 100 سرير منها 20 سريرًا عناية مركزة للحالات الحرجة، وذلك ضمن جهود المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا بالشراكة مع قطاع وزارة الطاقة الخاص ممثلاً في شركة أكواباور.

وتم تسمية المستشفى باسم مركز نجود الطبي تقديراً لما قدمته الممرضة نجود الخيبري رحمها الله، وعرفاناً لجهود الممارسين الصحيين ولما قدمته الممرضة رحمها الله، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها حيث عملت في الميدان وخدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عاما رحمها الله.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إنه تم تسمية المستشفى باسم مركز نجود الطبي، والذي سمي باسم الممرضة الراحلة نجود الخيبري رحمها الله؛ تقديراً لما قامت به لخدمة المرضى وعرفاناً لجهود الممارسين الصحيين.

وتم إنشاء المستشفى على مساحة تقارب ١٥٠٠٠ م٢، كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية؛ إذ جرى إنشاؤه وفق أعلى مستويات البنية التحتية والخدمات المساندة من أنظمة ومعدات كهربائية وميكانيكية، منها نظام الغازات الطبية، وأنظمة مكافحة الحريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44

"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو

موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة السعودية لـ"أزمة قطر"

موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة السعودية لـ"أزمة قطر"

شبكة عيون الإخبارية