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شروط قبول مرشحى مجلس الشيوخ فى أول يوم لتلقى الأوراق
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السبت 11 يوليو 2020 10:23 صباحاً
8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة
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السبت 11 يوليو 2020 10:12 صباحاً
عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن
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السبت 11 يوليو 2020 10:07 صباحاً
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس
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السبت 11 يوليو 2020 10:07 صباحاً
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة
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السبت 11 يوليو 2020 10:07 صباحاً
رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد
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السبت 11 يوليو 2020 09:56 صباحاً
مساء dmc - رحيل الفنان محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية
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السبت 11 يوليو 2020 09:47 صباحاً
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ
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السبت 11 يوليو 2020 09:42 صباحاً
بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل
-
السبت 11 يوليو 2020 09:42 صباحاً
السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت
-
السبت 11 يوليو 2020 09:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
بكاء طلبة الثانوية في مصر بسبب "صعوبة" امتحان الفيزياء
أخبار العالم
BBC News عربي
الأربعاء 08 يوليو 2020 10:01 مساءً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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