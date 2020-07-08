★ ★ ★ ★ ★

هدفت لوضع سياسات لتمكينها اقتصاديًا

اختتمت جمعية النهضة، سلسلة الحوارات الوطنية حول المرأة السعودية والتي نظمتها بالتزامن مع قيادتها لمجموعة تواصل المرأة العشرين في عام 2020، والتي احتوت على لقاءات إثرائية لمتحدثات من المراكز القيادية في الوطن، إضافة إلى حوارات الطاولة المستديرة المغلقة مع نخبة من المؤثرين وبيوت الخبرة من قطاعات مختلفة وفي المجالات الأربعة (شمول المرأة المالي، شمولها الرقمي، الشمول في سوق العمل، ومشاركة المرأة في ريادة الأعمال).

وهدفت هذه الحوارات إلى تسليط الضوء على أولويات المرأة السعودية لتمكينها اقتصاديًا والتي من مخرجاتها العمل على إصدار قائمة توصيات لسياسات التمكين الاقتصادي للمرأة، مبنية على أولويات المرأة السعودية وموازية لبيان مجموعة المرأة العشرين لعام 2020، كما أنه سيكون لها بالغ الأثر في صياغة البيان الختامي لمجموعة المرأة العشرين.

وتم عرض مخرجات هذه الحوارات والتوصيات في اللقاء الختامي الافتراضي لثالث سلسلة هذه الحوارات والذي بدأ بكلمة ترحيبية مقدمة من جواهر السديري مديرة مركز النهضة للأبحاث، تلتها عروض مخرجات حوارات الطاولة المستديرة وعرض التوصيات لكل مجال من مجالات اهتمامات مجموعة المرأة العشرين وهن مي بن دايل والتي أدارت حوار شمول المرأة المالي، وشهد عطار مديرة حوار الطاولة المستديرة لشمول المرأة التقني، ومنيرة القحطاني مديرة الحوارات المغلقة لشمول المرأة في سوق العمل، ولطيفة الوعلان مديرة حوارات الطاولة المستديرة لمشاركة المرأة في ريادة الأعمال.

يُذكر أن هذه الحوارات نظمت برعاية من أرامكو السعودية، وKPMG، والبنك الفرنسي، والصندوق الصناعي، وبنك الخليج الدولي، وشركائها الإقليميين جامعة الأميرة نورة في الرياض، وجامعة عفت في جدة ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية والذي كان شريكًا في اللقاء الافتراضي الذي ضم في نقاشاته المغلقة مختصين ومشاركين ذوي خبرة من مقيمي المنطقة الشرقية، وهو ما يؤكد حرص "النهضة" على العمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب العلاقة من القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني لضمان مجتمع يعتز بمشاركة المرأة ويحفظ كرامتها.