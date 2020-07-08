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"قوميز" لمشجع "نصراوي": شجّع "الهلال" ياعزيزي!

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بعد مشاهدته مقطع لـ"حمدالله"

داعب الفرنسي بافيتمبي قوميز محترف نادي الهلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ أحد مشجعي نادي النصر بدعوته ليكون مشجعًا للنادي الأزرق.

وظهر قوميز في تغريدة له باللغة العربية وهو يرتدي ماسك الوجه قائلاً: "الأسد محمي بكمامة أديداس. إذا أردت أن تكون مثل الأسد اسحب للأعلى واطلبها الآن".

مشجع نصراوي رد بمقطع فيديو لمحترف النصر عبدالرزاق حمد الله وهو يداعب ويروّض أسدًا صغيرًا قائلاً: "هكذا يبدو الأسد بالنسبة للظاهرة".

الفرنسي قوميز رد على المشجع يدعوه لتشجيع الهلال بعد أن وضع صوراً له وهو يحمل الكأس الآسيوي وجوائز له؛ حيث قال: "كن مشجعًا للهلال من فضلك يا عزيزي ".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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