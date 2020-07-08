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الأخضر السعودي للجامعات يتأهّل إلى الأدوار النهائية

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الأخضر السعودي للجامعات يتأهّل إلى الأدوار النهائية الأخضر السعودي للجامعات يتأهّل إلى الأدوار النهائية
في بطولة كرة القدم الإلكترونية العالمية

الأخضر السعودي للجامعات يتأهّل إلى الأدوار النهائية

تأهّل السعودي للجامعات للأدوار النهائية الإقصائية في أول بطولة إلكترونية عالمية يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ‪(FISU)‬‬.‬ ‬‬‬‬

وتأهّل لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز الوهابي إلى دور الـ16 بعد تصدُّره مجموعتَه E بشباك نظيفة، وذلك بفوزه على لاعب منتخب بنتيجة 11 مقابل صفر، وهي ذات النتيجة التي فاز بها على لاعب منتخب زامبيا، وجاء فوزه الأخير على لاعب منتخب البرازيل بنتيجة 2 - صفر.

كما تأهلت لاعبة المنتخب السعودي نجد فهد إلى دور الـ8 عن المجموعة B، بعد أن حقّقت الفوز في 4 مباريات؛ حيث فازت على لاعبتَي المنتخب الأسترالي والإماراتي بنتيجة 5 أهداف مقابل 1، وفي المواجهة الثالثة فازت على لاعبة منتخب الهند 3 مقابل 1، وخسرت من لاعبة المنتخب البرازيلي بـ4 أهداف دون مقابل، إلا أنها حسمت التأهُّل في مباراتها الأخيرة؛ حيث تمكَّنت من انتزاع الفوز من لاعبة منتخب زامبيا بنتيجة 4 أهداف مقابل 3.

وأكد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور خالد المزيني، أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة الاتحاد التطويرية لزيادة مشاركة أبناء الوطن في المحافل الدولية كمًّا ونوعًا؛ تحقيقًا لأهداف ورؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه البطولة الدولية هي الأولى من نوعها عالميًّا وتنافس على مقاعدها 90 دولة؛ لذلك يعدّ وصول لاعبي منتخب المملكة الجامعي نجد وعبدالعزيز لهذه المراحل المتقدمة سبقًا نأمل أن يتوّج بتحقيق هذه البطولة ليعكس هذا المنجز إمكاناتنا الوطنية ويحقق طموحاتنا التي لا سقف لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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