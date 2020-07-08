انجاز جديد لحارس مرمى المنتخب الاردني شفيع على صعيد الفيفا

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جى بي سي نيوز :- حقق حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم عامر شفيع، انجازا جديدا، تمثل في تصنيفه ضمن قائمة العشرة الكبار في نادي المائة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وجاء هذا التصنيف بعد أن خاض شفيع 168 مباراة دولية، ليحتل المركز التاسع في قائمة عميدي كرة القدم في العالم الأكثر خوضا للمباريات الدولية.

وأعلن اتحاد كرة القدم رسميا، اليوم الثلاثاء، أن انجاز شفيع جاء بعد احتساب 14 مباراة دولية جديدة له لم يجر احتسابها سابقا من قبل الفيفا، ليقفز رصيد حارس المرمى من 154 مباراة دولية إلى 168 مباراة دولية، وبالتالي دخوله نادي العشرة الكبار في نادي المائة في التصنيف الدولي.

واعتبر اتحاد الكرة في خبر نشره على صفحته على "الفيسبوك" اليوم ، أن أمام شفيع فرصة لمزيد من التقدم على لائحة التصنيف في ظل وجود مباريات قريبة للمنتخب في تصفيات كأس العالم.