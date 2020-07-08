أخبار عاجلة

شروط قبول مرشحى مجلس الشيوخ فى أول يوم لتلقى الأوراق -
8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة -
عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن -
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس -
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد -
مساء dmc - رحيل الفنان محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية -
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ -
بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل -
السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

واشنطن: تمديد حظر الأسلحة على إيران يمنع مزيدًا من الصراعات بالمنطقة

Print
واشنطن: تمديد حظر الأسلحة على إيران يمنع مزيدًا من الصراعات بالمنطقة واشنطن: تمديد حظر الأسلحة على إيران يمنع مزيدًا من الصراعات بالمنطقة
"بومبيو" لفت إلى أن طهران لن تستخدمها لأغراض سلمية

واشنطن: تمديد حظر الأسلحة على إيران يمنع مزيدًا من الصراعات بالمنطقة

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقال "بومبيو" في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية: "لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن

عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن

فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس

فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس

228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ

228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ

بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل

بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل

شبكة عيون الإخبارية