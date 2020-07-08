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الشلهوب: العمل الصادق والمتواصل أمر ضروري لتحقيق أمور عظيمة في كرة القدم

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الشلهوب: العمل الصادق والمتواصل أمر ضروري لتحقيق أمور عظيمة في كرة القدم الشلهوب: العمل الصادق والمتواصل أمر ضروري لتحقيق أمور عظيمة في كرة القدم
شارك في برنامج الرائد لتطوير الشباب الذي ينظّمه الاتحاد الآسيوي

الشلهوب: العمل الصادق والمتواصل أمر ضروري لتحقيق أمور عظيمة في كرة القدم

قال لاعب الهلال الدولي السابق محمد الشلهوب: إن لاعب كرة القدم يحمل مسؤولية كبيرة ليكون قدوة للجميع سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأضاف: "كرة القدم حافلة دائماً بالتحديات، وكلما انتهى تحدي يبدأ تحدي جديد، وهي لعبة فيها تطور مستمر، وبالتالي فإن العمل الصادق والمتواصل أمر ضروري لتحقيق أمور عظيمة في كرة القدم".

جاء ذلك خلال مشاركة الشلهوب في برنامج الرائد لتطوير الشباب الذي ينظّمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يهدف لإيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب بالدول الأعضاء الـ12 في منطقة غرب آسيا.

وتحدّث الشلهوب خلال مشاركته عن خبراته في كرة القدم؛ حيث شدّد على أهمية دور الشباب في صنع المستقبل، وعن أهمية اللاعبين في التأثير على حياة المجتمعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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