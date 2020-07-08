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شاهد.. للمرة الأولى بالمملكة.. متطوعات يقمن بتعقيم وتنظيف جوامع الأحساء

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فريق "سمو التطوعي" نفذ 5 مبادرات تطوعية منذ بداية الجائحة

شاهد.. للمرة الأولى بالمملكة.. متطوعات يقمن بتعقيم وتنظيف جوامع الأحساء

للمرة الأولى في المملكة، وبالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء؛ تقوم ثمان من النساء المتطوعات بتعقيم وتطهير وتنظيف جوامع المحافظة.

وطبقاً لتقرير قناة : نفذ فريق "سمو التطوعي" التابع لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، منذ بداية جائحة وحتى عودة الحياة الطبيعية، خمس مبادرات تطوعية كان آخرها تعقيم المساجد، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية.

كما شاركت متطوعات فريق سمو التطوعي‬ في تنفيذ الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية لسلامة المصلين.

وتعكس مبادرات الفريق التطوعي المكون من فتيات وسيدات بتقديم المساعدات لجميع فئات المجتمع؛ أحد المظاهر الاجتماعية الإيجابية والسلوك الحضاري للمجتمع.

وساهم الفريق النسائي بشكل فعّال وإيجابي، خاصة خلال فترة الجائحة، في تقديم الكثير من البرامج التطوعية التي تخدم المجتمع.

شاهد.. للمرة الأولى بالمملكة.. متطوعات يقمن بتعقيم وتنظيف جوامع الأحساء

شاهد.. للمرة الأولى بالمملكة.. متطوعات يقمن بتعقيم وتنظيف جوامع الأحساء

شاهد.. للمرة الأولى بالمملكة.. متطوعات يقمن بتعقيم وتنظيف جوامع الأحساء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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