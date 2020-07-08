﻿التعليم تنهي تسكين 520 ألف معلم ومعلمة على السلم الجديد .. وهنا الاستعلام

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الرتب الجديدة هي مساعد معلم ومعلم ممارس ومعلم متقدم

أعلنت وزارة التعليم، الانتهاء من تسكين أكثر من (520) الف من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

وأوضحت "التعليم" أن عدد من تم نقلهم إلى رتبة (معلم / مساعد معلم) بلغ (61,020) من شاغلي الوظائف التعليمية، فيما وصل عدد المنقولين إلى مرتبة معلم ممارس وصل (435,219)، والمنقولين لمرتبة معلم متقدم بلغ عددهم (28,871) معلم ومعلمة.

كما اتاحت لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام فارس بعد إنهاء عمليات التسكين على اللائحة الجديدة، والتواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.

رابط نظام فارس للاستعلام:

‏https://www.moe.gov.sa/ar/Faris/Pages/RegistrationLink.aspx