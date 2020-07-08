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تأجيل استكمال مسابقات الاتحاد السعودي لكرة اليد إلى سبتمبر المقبل

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تأجيل استكمال مسابقات الاتحاد السعودي لكرة اليد إلى سبتمبر المقبل تأجيل استكمال مسابقات الاتحاد السعودي لكرة اليد إلى سبتمبر المقبل
من أجل تعديل البروتوكولات الخاصة بالتدريب والمباريات

تأجيل استكمال مسابقات الاتحاد السعودي لكرة اليد إلى سبتمبر المقبل

قرّر الاتحاد السعودي لكرة اليد تأجيل موعد استكمال مسابقاته التي كان مقررًا انطلاقها من 20 ذي الحجة 1441هـ الموافق 10 أغسطس 2020م، لتقام من يوم الثلاثاء 13 محرم 1442هـ الموافق 1 سبتمبر 2020م، وستعدل جداول المسابقات بالتواريخ الجديدة وتنشر لاحقًا.

وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة جاءت بعد ورود بعض التعديلات في بروتوكولات التدريب والمباريات، التي تتطلب وقتًا أطولَ لتطبيق الاحترازات الطبية المنصوص عليها، ولاسيما أن الفترة المتبقية على بدء المسابقات تتخلّلها إجازة عيد الأضحى المبارك، وأيضًا بناءً على ما ورد للاتحاد من عدد من الأندية بخصوص طلب تسهيل عودة اللاعبين والمدربين الأجانب من خارج ، وقد يستغرق هذا الإجراء وقتًا أطول لدى الجهات المختصّة لعمل التأشيرات اللازمة للدخول للمملكة، ولضيق الوقت ولإتاحة الفرصة للأندية للاستعداد الجيد وتطبيق بروتوكولات وزارة الرياضة للتدريبات والمباريات حسب المطلوب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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