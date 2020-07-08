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شاهد.. كيف أسهمت "الدورانات" في فك زحام شوارع الباحة

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لقطات بثها الموقع الرسمي للمرور

شاهد.. كيف أسهمت

بثت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو جواً للزحام الذي يشهده عدد من شوارع الباحة؛ وذلك نظراً لكثافة الزوار والمصطافين في هذه الأوقات من العام.

وأظهر المقطع الزحام الكثيف والارتداد الذي يشهده كل من شارع الملك عبدالعزيز مع تقاطع شارع الشيخ إبراهيم الإبراهيم، وشارع الملك خالد، والذي يمتد لأكثر من 100 متر.

وقد تم عمل دوران "يوتيرن" والذي بدوره أسهم في حرية الحركة ومنع التكدس الذي كان يشهده الشارعان.

شاهد.. كيف أسهمت

شاهد.. كيف أسهمت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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